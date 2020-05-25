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فرحة العيد تغيب عن أهالي محافظة إدلب

تغيب فرحة العيد عن بيوت معظم الأهالي في محافظة إدلب وريفها شمالي سوريا، إذ يعيش قرابة أربعة ملايين مدني في هذه المنطقة، وأصبح العيد بالنسبة لهم ذكريات مؤلمة. تقرير: ميلاد فضل تاريخ البث: 2020/5/25
25/5/2020
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