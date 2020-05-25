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شبح كورونا يخيم على عيد الفطر في فرنسا

احتفل المسلمون في فرنسا بعيد الفطر هذا العام في ظروف مختلفة خيم عليها شبح كورونا، فلم تقم صلاة العيد، كما أن تقييد حركة الأشخاص ساهم في حرمان الكثيرين من التزاور. تقرير:حافظ مريبح تاريخ البث:2020/5/25
25/5/2020
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