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رغم هزيمته غربي ليبيا.. حفتر يجدد قصفه لطرابلس

عززت قوات الوفاق تقدمها على أكثر من محور في جنوبي طرابلس، بينما قصفت قوات حفتر مطار معيتيقة المدني بصواريخ غراد في أول أيام عيد الفطر. تقرير: آمال وناس تاريخ البث: 2020/5/24
24/5/2020
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