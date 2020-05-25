02:07

رغم كورونا.. واشنطن تحيي عيد الشهداء

لم يمنع تفشي وباء كورونا سكان العاصمة الأميركية واشنطن من ارتياد المنتزهات وزيارة النصب التذكارية لإحياء عيد الشهداء، لكن المشاركة هذا العام كانت أقل من المعتاد. تقرير: فادي منصور تاريخ البث: 2020/5/2