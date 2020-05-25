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دول عدة تعلن تخفيف الإجراءات التي فرضتها لمكافحة كورونا

رغم أن كورونا لم يتلاش بعد وعملية تطوير اللقاحات تحتاج وقتا فإن كثيرا من الدول تواصل رفع الحظر والقيود التي كانت فرضتها منذ أشهر للحد من تفشي الوباء. تقرير: نادين الديماسي تاريخ البث:2020/5/25
25/5/2020
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