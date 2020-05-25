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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/5/25

ارتفع سعر صرف الدولار وسط مخاوف من مواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن هونغ كونغ، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات التي تعتبر ملاذا آمنا. تقديم: نديم الملاح تاريخ البث: 2020/5/25
25/5/2020
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