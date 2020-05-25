04:53

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/25

خفض البنك المركزي الصيني السعر المرجعي للعملة المحلية اليوان أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.