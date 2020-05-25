البث الحي
02:58

الطاهيان التوأمان يبوحان بأسرار صناعة حلوى العيد الجزائرية

في الجزائر هناك من الحلويات ما يعجز اللسان عن حصرها أو عدها، الطاهيان التوأمان سعيد وعاشور يبوحان بأسرار وصفة صينية الفطر الجزائرية. تاريخ البث:2020/5/25
25/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الرواق الثقافي يستعرض كتاب “حلم رجل مضحك”

أفلام مشوقة ننصحك بمشاهدتها في المنزل خلال فترة العيد

02:23

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07

تطعيم الخشب بالصدف حرفة قديمة حافظت على رواجها

02:34