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الصين تحذر من حرب باردة مع أميركا

في نبرة دبلوماسية مرتفعة، تحدثت الصين عن التوتر المتصاعد بينها وبين الولايات المتحدة، محذرة من أنّ العلاقات بين البلدين تتجه نحو حرب باردة جديدة. تقرير: وليد العطار تاريخ البث: 2020/5/24