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نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/25)

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/5/25) تفاعل وغضب المغردين من مقابلة لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني قال فيها إن بلاده لم تتسلم المنحة السعودية الإماراتية التي وعدت بها. تقديم: سفيان ثابت
25/5/2020
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