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الحصاد – ليبيا بين الميدان والتسوية

ناقش زين العابدين توفيق في الملف الأول من "الحصاد" التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، في ضوء تعزيز قوات الوفاق تقدمها جنوبي طرابلس وقصف قوات حفتر مطار معيتيقة المدني. تاريخ البث: 2020/5/24
24/5/2020
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