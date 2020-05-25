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الحصاد – التوتر بين الصين والولايات المتحدة

بحثت سلمى الجمل في الملف الثاني من "الحصاد" واقع التوتر بين الصين والولايات المتحدة ومستقبله من خلال تأكيد بكين أن علاقتها مع واشنطن أصبحت على حافة حرب باردة جديدة. تاريخ البث: 2020/5/24