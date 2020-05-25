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أسرار لياقة نجم السد عبد الكريم حسن

عبد الكريم حسن لاعب بدرجة مقاتل، ونجم فوق العادة، يبدع ويمتع ويتألق في صفوف السد والعنابي القطري، التقرير يسلط الضوء على أسرار لياقة نجم السد عبد الكريم حسن. تاريخ البث:2020/5/25