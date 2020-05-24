البث الحي
23:24

نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/24)

سلطت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/5/24) الضوء على التواصل والتفاعل الواسعين على منصات التواصل العربية بشأن المختفين والمعتقلين في سجون بعض الأنظمة بالمنطقة في أول أيام عيد الفطر. تقديم: ميادة عبده
24/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الرواق الثقافي يستعرض كتاب “حلم رجل مضحك”

أفلام مشوقة ننصحك بمشاهدتها في المنزل خلال فترة العيد

02:23

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07

تطعيم الخشب بالصدف حرفة قديمة حافظت على رواجها

02:34