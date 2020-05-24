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نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/24)

سلطت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/5/24) الضوء على التواصل والتفاعل الواسعين على منصات التواصل العربية بشأن المختفين والمعتقلين في سجون بعض الأنظمة بالمنطقة في أول أيام عيد الفطر. تقديم: ميادة عبده