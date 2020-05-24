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مظاهرات بالخرطوم في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة للجيش

مظاهرات متفرقة في الخرطوم في الذكرى السنوية الأولى لفض اعتصام القيادة العامة للجيش، تطالب بالقصاص من قتلة المعتصمين. تقرير: أسامة سيد أحمد تاريخ البث:2020/5/24
24/5/2020
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