البث الحي
02:08

كعك العيد مصدر رزق لعائلة الكحلوت

لا تكتمل بهجة العيد إلا بالكعك، وقد تحوّل في غزة إلى مصدر للرزق لدى عائلة الكحلوت التي قضت معظم الأيام الماضية في إعداد الطبق الذي يزين طاولة الفلسطينيين. تاريخ البث:2020/5/24
24/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الرواق الثقافي يستعرض كتاب “حلم رجل مضحك”

أفلام مشوقة ننصحك بمشاهدتها في المنزل خلال فترة العيد

02:23

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07

تطعيم الخشب بالصدف حرفة قديمة حافظت على رواجها

02:34