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كعك العيد مصدر رزق لعائلة الكحلوت

لا تكتمل بهجة العيد إلا بالكعك، وقد تحوّل في غزة إلى مصدر للرزق لدى عائلة الكحلوت التي قضت معظم الأيام الماضية في إعداد الطبق الذي يزين طاولة الفلسطينيين. تاريخ البث:2020/5/24