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قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة المدني بصواريخ غراد

أعلنت عملية بركان الغضب عن استهداف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مطار معيتيقة المدني الدولي شرقي طرابلس بأربعة صواريخ غراد في أول أيام عيد الفطر. تقرير: أزهار الجربوعي تاريخ البث:2020/5/24
24/5/2020
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