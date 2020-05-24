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في زمن كورونا.. انتعاش البورصة في إيران باعتبارها ملاذا أمنا

أثرت جائحة كورونا على العديد من القطاعات الاقتصادية في إيران، وقد دفع ذلك كثيرين لنقل أموالهم للاستثمار في أماكن آمنة، فكانت وجهتهم البورصة. تقرير: نور الدين الدغير تاريخ البث:2020/5/24