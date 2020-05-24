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جلسة محاكمة نتنياهو اقتصرت على تلاوة بنود الاتهام

اقتصرت جلسة المحكمة المركزية في القدس المحتلة على تلاوة بنود الاتهام على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في ثلاث تهم فساد. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث: 2020/5/24