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تعرف على تطورات مسار المعركة في ليبيا

نقلت قوات حكومة الوفاق الأسبوع الماضي معاركها مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خارج العاصمة طرابلس، عبر ضربات جوية متتالية على أغلب خطوط إمداد قواته. تاريخ البث: 2020/5/23