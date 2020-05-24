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انتشار الأوبئة وتراجع الخدمات الطبية يفاقم الوضع الإنساني بعدن

أطباء وأهالي مدينة عدن يدقون ناقوس الخطر بسبب تراجع الخدمات الطبية وانتشار غير مسبوق للأوبئة، والحكومة اليمنية أعلنتها مدينة منكوبة دون أن تقدم شيئا. تقرير: ياسر حسن تاريخ البث:2020/5/24
24/5/2020
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