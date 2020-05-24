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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/5/24

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران استئناف رحلاتها إلى عشرين وجهة بدءا من منتصف الشهر المقبل. تقديم: يوسف خطاب تاريخ البث: 2020/5/24