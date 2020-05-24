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الحصاد- اليمن.. بين كورونا ووطأة الحرب

ناقش حسن جمول في الملف الأول من "الحصاد" تفاقم معاناة اليمن جراء تفش لفيروس كورونا هو الأسرع في العالم بحسب منظمة الصحة العالمية. تاريخ البث: 2020/5/23
23/5/2020
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