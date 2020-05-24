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البرازيل بؤرة جديدة لفيروس كورونا

أعلنت منظمة البصحة العالمية أن البرازيل أصبحت بؤرة جديدة لتفشي كورونا، وذلك بعد التصاعد الكبير بأعداد المصابين بهذا الفيروس. تقرير: وليد العطار
23/5/2020
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