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02:54
البرازيل بؤرة جديدة لفيروس كورونا
أعلنت منظمة البصحة العالمية أن البرازيل أصبحت بؤرة جديدة لتفشي كورونا، وذلك بعد التصاعد الكبير بأعداد المصابين بهذا الفيروس. تقرير: وليد العطار
23/5/2020
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