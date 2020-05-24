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إيران.. إقامة صلاة العيد بالمساجد وفق إجراءات خاصة

أقيمت في إيران صلاة العيد بأغلب المساجد وفق إجراءات منع تفشي كورونا، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن فتح الأماكن والمزارات الدينية والمتاحف ابتداء من الغد. تقرير: نور الدين الدغير تاريخ البث: 2020/5/24