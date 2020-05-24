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إجراءات حكومية لدعم الاقتصاد المغربي في مواجهة جائحة كورونا

اتخذت الحكومة المغربية سلسلة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا، وقدمت دعما ماليا مباشرا للعمال المتضررين، كما شمل الدعم الشركات. تقرير: المختار العبلاوي تاريخ البث:2020/5/24
24/5/2020
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