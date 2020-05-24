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الحصاد..أميركا اللاتينية ..بؤرة جديدة لفيروس كورونا

تسلطت إيمان عياد في الملف الثاني من "الحصاد"على تأكيد منظمة الصحة العالمية أن أميركا اللاتينية أصبحت بؤرة جديدة لفيروس كورونا. تاريخ البث:2020/5/23