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وزارة المالية السودانية.. أكبر زيادة في تاريخ الأجور

شرعت وزارة المالية السودانية في تطبيق أكبر زيادة في تاريخ الأجور بلغت نحو ستة أضعاف، وتفيد الوزارة بأن عدد المستفيدين يبلغ نحو سبعة ملايين سوداني. تقرير: الطاهر المرضي تاريخ البث: 2020/5/23