البث الحي
02:37

هيئات زراعية وبيئية إندونيسية تنتقد عزم الحكومة تحويل غابات لمساحات زراعية

أبدى مزارعون وهيئات مهتمة بالأمن الغذائي في إندونيسيا التخوف من تداعيات جائحة كورونا على الوضع الزراعي في البلاد وكذلك أمنها الغذائي. تقرير: صهيب جاسم تاريخ البث: 2020/5/23
23/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الرواق الثقافي يستعرض كتاب “حلم رجل مضحك”

أفلام مشوقة ننصحك بمشاهدتها في المنزل خلال فترة العيد

02:23

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07

تطعيم الخشب بالصدف حرفة قديمة حافظت على رواجها

02:34