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هيئات زراعية وبيئية إندونيسية تنتقد عزم الحكومة تحويل غابات لمساحات زراعية

أبدى مزارعون وهيئات مهتمة بالأمن الغذائي في إندونيسيا التخوف من تداعيات جائحة كورونا على الوضع الزراعي في البلاد وكذلك أمنها الغذائي. تقرير: صهيب جاسم تاريخ البث: 2020/5/23