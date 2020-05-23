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نشرة الثامنة "نشرتكم" …2020/5/23

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/5/23) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها التطورات العسكرية في ليبيا، بعد الهزائم التي الحقتها حكومة الوفاق بقوات حفتر.