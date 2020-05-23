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أزمة كورونا.. الجيش الأردني يتدخل من جديد للإجلاء

بدأ الجيش الأردني المرحلة الأولى من إجلاء الأشخاص المحجورين صحيا في البحر الميت إلى بيوتهم، وعددهم نحو 560 مواطنا. تقرير: حسن الشوبكي تاريخ البث: 2020/5/23
22/5/2020
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