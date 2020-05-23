49:28

من واشنطن – ماذا وراء إقالة المفتش العام للخارجية الأميركية؟

تساءلت حلقة (2020/5/22) من برنامج "من واشنطن" عن قرار إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية بتحقيقه في صفقة أسلحة إلى السعودية دون موافقة الكونغرس؟ تقديم: عبد الرحيم فقرا