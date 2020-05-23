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قوات حكومة الوفاق توسع مناطق سيطرتها جنوبي العاصمة طرابلس

وسعت قوات حكومة الوفاق مناطق سيطرتها جنوبي العاصمة طرابلس، وقال الناطق باسمها محمد قنونو إنها سيطرت على معسكرات الصواريخ وحمزة واليرموك جنوبي العاصمة. تقرير: نسيبة موسى تاريخ البث: 2020/5/23