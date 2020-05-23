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فن السيراميك في الجزائر.. موهبة أم حرفة تكتسب في المعاهد؟

يمتهن الحرفي الجزائري عبد الله سعيد فن السيراميك بناء على شغفه بالفن وهواية الرسم، كما صقل موهبته بدراسة الفنون الجميلة ليجمع بين الموهبة وتعلم أساسيات الحرفة. تاريخ البث: 2020/5/23