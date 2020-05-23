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صحفيون سوريون.. بين التوعية بالمخاطر وتغطية أخبار جائحة كورونا

وجد سوريون عاملون في مهنة الصحافة ممن دأبوا على تغطية أخبار المعارك والحروب لسنوات أنفسهم مجبرين على تغطية أخبار جائحة كورونا. تقرير: معن الخضر تاريخ البث: 2020/5/23
23/5/2020
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