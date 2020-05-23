البث الحي
06:11

النشرة الاقتصادية الثانية..2020/5/23

كرت بلومبيرغ أن السعودية علقت اثنين من برامجها المتعلقة بالقروض، وذلك في إطار خطة التقشف التي تمارسها بسبب أزمة كورونا وأزمة أسعاار النفط. تقديم: يوسف خطاب تاريخ البث:2020/5/23
23/5/2020
المزيد من النشرات الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07

مرآة الصحافة الأولى – 2020/5/26

05:37

الحصاد – جنوب اليمن.. تردي الأوضاع المعيشية

22:39

جائحة كورونا.. بين التخفيف والإغلاق

29:11