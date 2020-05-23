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النشرة الاقتصادية الثانية..2020/5/23

كرت بلومبيرغ أن السعودية علقت اثنين من برامجها المتعلقة بالقروض، وذلك في إطار خطة التقشف التي تمارسها بسبب أزمة كورونا وأزمة أسعاار النفط. تقديم: يوسف خطاب تاريخ البث:2020/5/23