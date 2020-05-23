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النشرة الاقتصادية الأولى (2020/5/23)

ذكرت بلومبيرغ أن السعودية علقت مدفوعات اثنين من برامجها لدعم القروض العقارية المخفضة، بسبب إجراءات التقشف في ظل أزمتي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. تاريخ البث: 2020/5/23
23/5/2020
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