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النشرة الاقتصادية الأولى (2020/5/23)

ذكرت بلومبيرغ أن السعودية علقت مدفوعات اثنين من برامجها لدعم القروض العقارية المخفضة، بسبب إجراءات التقشف في ظل أزمتي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. تاريخ البث: 2020/5/23