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أنباء عن اعتقال أبناء مستشار الأمير محمد بن نايف السابق

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن السلطات السعودية اعتقلت سارة وعمر ابني سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف. تقرير: وليد العطار تاريخ البث: 2020/5/22