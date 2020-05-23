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أمازون.. أكبر الشركات التي استفادت من أزمة كورونا

تعتبر شركة أمازون من بين أكبر الشركات التي استفادت من أزمة كورونا إثر ارتفاع الإقبال على التجارة الإلكترونية، حيث ضاعفت عدد موظفيها لمواكبة التسوق المتزايد. تقرير: محمد الأحمد تاريخ البث: 2020/5/23
23/5/2020
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