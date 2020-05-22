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نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/22)

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/5/22) رفض وتفاعل النشطاء العرب الواسع مع إعلان عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي عفوها عن قتلة والدهم. تقديم: ميادة عبده
22/5/2020
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