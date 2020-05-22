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نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/21)

سلطت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/5/21) الضوء على غضب النشطاء المصريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي من سياسات السيسي للتصدي لأزمة كورونا. تقديم: سفيان ثابت
21/5/2020
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