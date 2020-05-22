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مقتل شاب على يد حراس أمن يثير غضب فلسطينيي الداخل

أثار قتل الشاب مصطفى يونس من بلدة عارة داخل الخط الأخضر على يد حارس أمن إسرائيلي، غضبا عارما في أوساط فلسطينيي الداخل. عليه تقرير: نجوان سمري تاريخ البث:2020/5/22
22/5/2020
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