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مع اقتراب العيد.. نصائح لتسوق آمن

اقترب عيد الفطر المبارك وما زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على الناس. في فقرة “اقتصاديات رمضانية” يستعرض التقرير نصائح لتسوق آمن.تقرير: محمد فاوي تاريخ البث:2020/5/22
22/5/2020
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