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كيف نعزز قوة الإرادة ونهذب الذات؟

الصوم يعزز قدرة الفرد على مقاومة الإغراءات وكبح الرغبات. الدكتور محمد العوضي في فقرة كمامة يحدثنا عن: كيف نعزز قوة الإرادة ونهذب الذات .تاريخ البث:2020/5/22