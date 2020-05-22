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كورونا.. قلق دولي حيال البلدان الفقيرة

بدأت بعض الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام، ويأتي ذلك رغم تحذيرات دولية من أن احتواء الوباء ما زال بعيدا. تقرير: صهيب العصا