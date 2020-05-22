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فوق السلطة- الوطية بيد الدولة العليا وحفتر يتكتك

تناولت حلقة (2020/5/22) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها بالعناوين التالية: الوطية بيد الدولة العليا وحفتر يتكتك. أبو ظبي والدوحة.. تسابق على التطبيع. تقديم: نزيه الأحدب
22/5/2020
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