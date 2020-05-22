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علّوا البيارق.. أغنية تشدو بها بيروت إيذانا بقدوم العيد

علّوا البيارق، أغنية تشدو بها بيروت في رمضان إيذانا بقدوم العيد، ويتردد صداها في قرى لبنان والعالم العربي، نتعرف إلى حكايتها مع الفنان أحمد قعبور.تاريخ البث:2020/5/22