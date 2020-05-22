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سيناريوهات – خطة الضم الإسرائيلية.. الأبعاد والتداعيات

تساءلت حلقة (2020/5/21) من برنامج "سيناريوهات" عن الخطوات المقبلة للفلسطينيين أمام خطة ضم إسرائيل لمناطق من الضفة وغور الأردن؟ وكيف ستتصرف المملكة الهاشمية؟ تقديم: محمد كريشان