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50:26

سيناريوهات – خطة الضم الإسرائيلية.. الأبعاد والتداعيات

تساءلت حلقة (2020/5/21) من برنامج "سيناريوهات" عن الخطوات المقبلة للفلسطينيين أمام خطة ضم إسرائيل لمناطق من الضفة وغور الأردن؟ وكيف ستتصرف المملكة الهاشمية؟ تقديم: محمد كريشان
21/5/2020
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