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رمضان التضحيات.. عاملو قطاع الصحة "يحاربون" على طريقتهم

أبعدت متابعة مصابي فيروس كورونا العاملين في القطاع الصحي عن موائد الإفطار مع عوائلهم خلال شهر رمضان. إعداد: عمرو حلبي تاريخ البث: 2020/5/22
22/5/2020
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