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رغم فتح المحال التجارية.. شبح كورونا يخيم على شعور الفرنسيين

سمحت الحكومة الفرنسية للمحال التجارية بمزاولة نشاطها، ويرى البعض أن رفع الحجر لم يأت كما تمنوا بسبب انكماش القدرة الشرائية، وتفشي فيروس كورونا.تقرير: نور الدين بوزيان تاريخ البث:2020/5/22
22/5/2020
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